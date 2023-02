news

No hem oblidat el sofriment dels afganesos. Avui els corredors humanitaris han portat 97 refugiats a un lloc segur a Itàlia, molts s'han reunit amb les seves famílies.

Un grup de 97 refugiats afganesos han estat acollits a Roma aquest matí, com a part del programa dels Corredors Humanitaris implementat per la Comunitat de Sant'Egidio, Caritas Italiana (en nom de la CEI), FCEI (Federació d'Esglésies Evangèliques a Itàlia) i la Mesa Valdesa, sobre la base dels protocols signats amb el govern italià el novembre de 2021, per a un total de 1200 persones que fugissin de l'Afganistan i que poguessin ser acollides a Itàlia per les esglésies i la societat civil.

"En una època d'oblit de les guerres i les seves tràgiques conseqüències, no hem oblidat el patiment dels afganesos", ha declarat el president de la Comunitat de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo. “Avui comença una nova vida per a moltes famílies, segures a Itàlia, gràcies als corredors humanitaris, fruit de la col·laboració virtuosa entre institucions i societat civil que demostra quant és possible salvar vides humanes, acollir i integrar. Amb l'arribada d'avui s'esgota la quota d'acollida establerta per Sant'Egidio al protocol signat el 4 de novembre del 2021 amb els Ministeris de l'Interior i d'Afers Exteriors. La nostra Comunitat està a punt per acollir altres persones i esperem que les institucions ampliïn el protocol, per respondre al patiment, en particular, de moltes dones afganeses”.

Els ciutadans afganesos que han arribat seran allotjats a diverses diòcesis, esglésies, comunitats, de nord a sud del país i en particular a Trentino-Alt Adige, Veneto, Llombardia, Piemont, Toscana, Lazio, Puglia i Calàbria. Es tracta de famílies i persones soles, algunes de les quals es retroben avui a Itàlia amb familiars que ja viuen al nostre país des de fa temps.