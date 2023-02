news

El poble de la pau a les places d'Itàlia i Europa

A un any de la guerra a Ucraïna, manifestacions a Itàlia, Alemanya, Espanya, Bèlgica

“Nosaltres, els pobles de pau, no ens resignem a la impotència i la indiferència. Som aquí per reiterar la nostra opció per la pau, consolidada per un any de guerra. No som ànimes belles però som les més realistes davant del drama d'Ucraïna. Volem forçar el bloqueig de la política, dels governants i de l'estancament militar. Necessitem activar i invertir més en diplomàcia”.

Amb aquestes paraules, Andrea Riccardi, el dissabte 25 de febrer, a la Piazza del Campidoglio de Roma, es va dirigir als milers de persones que van participar en la marxa de les torxes per la pau a Ucraïna. Alhora, a moltes places d'Itàlia i d'Europa en els darrers dies, a un any de l'aniversari de la guerra, s'han reunit milers de persones que no creuen que les armes siguin l'única resposta al conflicte i demanen amb insistència que es busquin vies de diàleg, que la diplomàcia torni a funcionar, que s'eviti l'escalada militar i el risc d'una catàstrofe nuclear. I que tinguem molt en compte l'emergència humanitària que genera la guerra, que provoca patiments de tota mena mentre disminueix l'ajuda.

LLEGIR TOT EL DISCURS D'ANDREA RICCARDI

Un any després de la guerra, les manifestacions que es van fer a moltes parts d'Itàlia i d'Europa -les imatges de les quals publiquem aquí- van demostrar com de nombrós és aquest poble de pau. Fins i tot el secretari de la CGIL, Maurizio Landini, ho va afirmar amb convicció durant la manifestació a Roma i, referint-se a les multituds reunides a les diferents places en aquest aniversari, va dir que "en realitat representem la majoria de l'opinió pública italiana i europea que no vol la guerra i que vol la pau".

GALERIA DE FOTOS



ROMA

NÀPOLS

BRUSEL·LES

BARCELONA

BORGOMANERO

PÀDUA

FLASH MOB DELS JOVES PER LA PAU A L'ESTACIÓ DE ROMA

VIDEO DE LA MANIFESTACIÓ "EUROPE FOR PEACE" A ROMA