Iraq: congrés entre catòlics i xiïtes dos anys després de la visita del papa Francesc

Des de la tarda del dia 8 fins el 10 de març se celebrarà a Najaf (Iraq), el tercer congrés internacional "Catòlics i xiïtes davant del futur, dos anys després de la visita del papa Francesc a l'Iraq", organitzat per la Comunitat de Sant'Egidio i l'Institut Al-Khoei de Najaf. La trobada comptarà amb la presència d'una delegació de la Comunitat amb el fundador Andrea Riccardi, el president Marco Impagliazzo, monsenyor Vincenzo Paglia i els cardenals Ayuso, Coutts i Sako (patriarca de Bagdad dels caldeus). De la banda xiïta, la delegació inclou diversos religiosos de l'alt seminari xiïta de Najaf, així com representants d'altres països d'Orient Mitjà i d'Europa. El congrés s'acabarà divendres 10 de març a Bagdad, amb una sessió final al patriarcat caldeu.



Aquesta nova etapa en l'amistat entre catòlics i xiïtes forma part d'un itinerari que va començar el 2004, quan una delegació de Sant'Egidio, que va ser enviada a Najaf per religiosos xiïtes en diàleg en l'"esperit d'Assis", es va reunir amb el gran aiatol·là Al Sistani. El 2015 va tenir lloc la primera trobada internacional entre catòlics i xiïtes, que va anar seguida de l'assistència d'un gran nombre de religiosos xiïtes a les Pregàries per la pau, impulsades per Sant'Egidio en l'"esperit d'Assís". Una delegació de Roma era a Najaf el dia de la trobada entre el Papa i Sistani el 2021 i també l'any passat, per invitació de l'Institut Al-Khoei, per celebrar l'aniversari de la visita. El juliol es va celebra a Roma un altre episodi d'aquest camí amb la segona trobada entre catòlics i xiïtes.

