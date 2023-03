news

Iraq: Al congrés entre catòlics i xiïtes, el 9 de març s'entregarà un missatge del papa Francesc a Al Sistani

Ja ha començat a Najaf (Iraq), ciutat santa per als xiïtes, on hi ha el santuari de l'imam Alí, la primera jornada del congrés internacional Catòlics i xiïtes davant del futur, dos anys després de la visita del papa Francesc a Iraq, organitzat per la Comunitat de Sant'Egidio i l'Institut Al-Khoei. En la introducció als treballs, el cardenal Miguel Angel Ayuso Guixot, prefecte del dicasteri per al Diàleg interreligiós, ha explicat que "el diàleg entre les religions no és un senyal de debilitat, sinó una manifestació del diàleg de Déu amb la humanitat: la fraternitat és un desafiament per a tota la humanitat". Després ha anunciat que demà al matí, juntament amb Andrea Riccardi, entregarà un missatge del Papa per a Al Sistani. El fundador de la Comunitat de Sant'Egidio, recordant la històrica trobada entre Francesc i el gran aiatol·là, de fa dos anys a Najaf, ha destacat la importància d'escoltar "per sortir dels prejudicis que tenim i de les categories" amb què fem front a la vida i al futur: "Els creients, malgrat la diferència de les seves tradicions i les seves teologies, representen un poble que sembra fraternitat i la fa créixer. No es tracta només d'una acció dels líders, sinó també dels pobles, en la pràctica diària de la fraternitat".



El primer dia del congrés, dedicat a la “fraternitat” i a “pregària, pobres i pau”, Al-Ishkawari, de l'alt seminari xiïta de Najaf, ha indicat que l'objectiu “no consisteix a unir les religions en una de sola, sinó en treballar plegats pel bé”. De la seva banda, Shahid Al-Baghdadi, de la direcció general del santuari de l'imam Alí, ha desitjat que “la trobada formi part d'un projecte més extens amb què els savis i els estudiosos, cristians i musulmans, puguin construir un pensament de fraternitat que circuli pels jardins del món”. “Des del 2015 – ha recordat el secretari general de l'institut Al-Khoei, Jawad Al-Kohei – provem, amb els amics de Sant'Egidio, d'establir un diàleg intel·lectual entre catòlics i xiïtes, mantenint-nos en la nostra tradició però buscant els aspectes comuns en els valors ètics i el respecte recíproc”.



“Una ànima creient – ha destacat el patriarca de Bagdad dels caldeus, Louis Raphaël Sako, no ha de fer patir els altres. Cal renovar la mentalitat per construir un futur en què ningú no sigui marginat per motius de fe".



Najaf, 8 de març de 2023

