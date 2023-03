news

"Reunits per a un acte de corresponsabilitat" Avui acaba a Bagdad, al patriarcat caldeu, la trobada Catòlics i xiïtes davant del futur

Vídeo d'entrevista a Marco Impagliazzo, amb una síntesi del congrés

Avui, 9 de març, s'acaba a Bagdad, a la seu del patriarcat caldeu, per invitació del cardenal Louis Raphael Sako, la trobada Catòlics i xiïtes davant del futur, el tercer congrés internacional que organitzen la Comunitat de Sant’Egidio i l'Institut Al-Khoei de Najaf, la ciutat santa del món xiïta.

"Ha volgut obrir un procés de deixar enrere la globalització de la indiferència, procés en què les religions poden tenir un paper important per passar a la globalització de l'amor que supera els conflictes, crea diàleg i obre nous espais d'humanitat al món". Són paraules que Marco Impagliazzo diu al vídeo de l'entrevista que publiquem en aquesta pàgina.

Fraternitat, pregària, pobres i pau són punts de referència d'aquesta nova etapa en l'amistat entre catòlics i xiïtes que forma part d'un itinerari que va començar el 2004, quan una delegació de Sant'Egidio, que va ser enviada a Najaf per religiosos xiïtes en l'"esperit d'Assis", es va reunir amb el gran aiatol·là Al Sistani. El papa Francesc ha enviat a Al Sistani un missatge personal que va ser lliurat pel cardenal Ayuso per rellançar els temes del seu diàleg de fa dos anys.

Per tancar el congrés, Andrea Riccardi, referint-se també al missatge personal que el papa Francesc ha enviat a l'"Estimat germà" Al Sistani, en aquesta ocasió, ha recordat els reptes que poden abordar plegats els creients en aquest esperit de fraternitat: "la guerra d'ucraïna, el canvi climàtic, l'extremisme religiós i el terrorisme. No ens hem aplegat per fer una fusió dogmàtica –ha dit el fundador de Sant'Egidio– sinó per a un acte de corresponsabilitat".

