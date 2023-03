news

El cicló Freddy arrasa Malawi. Milers de persones deixen casa seva, submergida pel fang o destruïda. Arriben les primeres ajudes de Sant'Egidio

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El cicló Freddy arrasa Malawi, sobretot la zona meridional i la ciutat de Blantyre. Inundacions, esllavissades i al·luvions han deixat sota l'aigua pobles sencers. Fins ara hi ha més de 200 morts, centenars de desapareguts i milers de desplaçats.

Les persones de la Comunitat de Sant'Egidio han intervingut immediatament per dur ajuda d'emergència als que s'han quedat de sobte amb la casa sota el fang o –com veiem a la fotografia– destruïda per la fúria de l'aigua. Milers de persones s'han quedat sense res: casa, roba, aliments, mantes i gairebé tota la collita de la zona s'han perdut.

El centre nutricional de Blantyre ha obert les portes per acollir els que s'han quedat sense casa i no sabien on anar, sobretot infants i ancians, i per ajudar amb les primeres necessitats. Els propers dies es posaran en marxa altres ajudes per alleujar la dura situació que viu la població.

PER A MÉS INFORMACIÓ VISITA LA WEB DEL PROGRAMA DREAM