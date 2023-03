Al Malawi devastat pel cicló Freddy, es necessiten aliments, atenció mèdica i refugi per a les persones que han quedat sense llar. El drama dels infants

El devastador cicló Freddy va assotar la setmana passada Malawi, un petit país de l'est d'Àfrica amb una economia essencialment agrícola, causant devastació, danys a infraestructures, habitatges i cultius. S'ha declarat estat de desastre en el país i entre les zones més afectades hi ha els districtes de Blantyre, Chikwawa, Chiradzulu, Mulanje, Mwanza, Neno, Nsanje, Thyolo, Phalombe i Zomba. S'han tancat escoles per convertir-les en refugis per als que han perdut casa seva. El recompte de víctimes no s'atura i són milers els desplaçats que ho han perdut tot. Sant'Egidio a Malawi té al voltant de 400 comunitats a ciutats i pobles i nombrosos centres del programa DREAM, actius des del 2005.

Per això, des de les primeres hores de la catàstrofe, les Comunitats de Sant'Egidio de Malawi han intervingut portant ajuda d'emergència a les zones més afectades i oferint recer a les persones que han quedat sense llar (vegeu la notícia). Fins i tot el centre nutricional Sant'Egidio John Paul II a Machinjiri, un districte muntanyós de Blantyre, on uns 900 nens i nenes reben els àpats cada dia, acull ara unes cent persones. És un dels barris més afectats, com podem veure a les fotos: la majoria de les cases han estat annegades pel fang i arrasades fins als fonaments. En els darrers dies, la gent de la Comunitat s'ha compromès a buscar els infants de les escoles de pau, desplaçats per les inundacions. N'han trobat molts, alguns lamentablement deixats sols: els pares han desaparegut.

Una cinquantena de persones s'han refugiat dalt d'un turó i ho han perdut tot. Estan a uns 50 minuts de la ciutat a peu, en una zona inaccessible, i encara no han rebut cap ajuda, tret de la dels Joves per la Pau de Blantyre que caminen cada dia fins als seus albergs per portar menjar, mantes, pastilles per a potabilitzar l'aigua.

La població supervivent està traumatitzada i parla de la por que van sentir durant el cicló. Un estrèpit terrible va precedir l'arribada del riu de fang i aigua, seguit d'enormes pedres despreses de la muntanya. Els supervivents van presenciar la desaparició dels seus veïns i familiars, que van ser arrossegats pel corrent. Alguns han estat atropellats en intentar recuperar alguna cosa important, com una manta, una olla o una mica de menjar. És molt gran la necessitat d'escoltar, parlar i consolar les persones.

La situació esdevé encara més dramàtica pel fet que el cicló Freddy va arribar just abans de l'època de la collita. La collita era molt esperada: després d'una ratxa dolenta per la sequera, amb els preus pels núvols, ara tot està perdut. El blat de moro, les verdures i altres productes de la terra han estat destruïts, els animals han mort. En els camps envaïts pel fang, es pot veure els supervivents tractant de recuperar algunes panotxes de blat de moro verds per escapar de la gana.

El poble de Malawi, ja pobre, no pot respondre per ell mateix a una catàstrofe d'aquesta magnitud. Les properes passes de l'ajuda que pretén fer Sant'Egidio són l'obertura d'un menjador per a persones vulnerables, que complementarà l'activitat del centre nutricional infantil, i les clíniques mòbils, per arribar a les persones desplaçades als llocs on es troben acollides i portar ajuda sanitària i tractament mèdic.

Només la solidaritat de molts permetrà que continuïn les tasques de rescat empreses.

Per ajudar es pot fer amb una transferència bancària a:



IBAN: IT36Q0200805074000060045279

Codi BIC/SWIFT: UNCRITM1Y82

Beneficiari: Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus

Causa: Ciclon Freddy