Inauguració del Memorial dels Nous Màrtirs: a la cripta de la Basílica de Sant Bartomeu, memòries i relíquies dels qui van donar la vida per la fe

El dijous 23 de març, a les 18.00 hores, es va inaugurar a la Basílica de Sant Bartomeu a l'Illa el Memorial dels Nous Màrtirs dels segles XX i XXI, un espai expositiu instal·lat a la cripta sota la Basílica, que data de l'any 1000, que permetrà a pelegrins i visitants conèixer millor les històries dels màrtirs contemporanis.

A la inauguració van assistir-hi el cardenal Blaise Cupich, arquebisbe de Chicago i titular de la Basílica, el prefecte Fabrizio Gallo, director del Fons per a Edificis de Culte del Ministeri de l'Interior, el cardenal Angelo De Donatis, Vicari General de Sa Santedat per a la diòcesi de Roma, el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecte del Dicasteri per a les Causes dels Sants, i el Professor Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat de Sant'Egidio.

El llibre de pregàries de Massimiliano Kolbe i l'estola del pare Pino Puglisi, el catecisme de les tres monges assassinades a Burundi i el breviari del pare Jacques Hamel: aquestes són algunes de les relíquies conservades al Memorial dels Nous Màrtirs que es va inaugurar a Roma a l'Església de Sant Bartomeu a l'Illa. "Aquest memorial és la culminació de lʻelecció de Joan Pau II de fer dʻaquesta basílica lʻesglésia dels màrtirs del segle XX - va dir el fundador de la Comunitat de Sant'Egidio Andrea Riccardi, recordant que el Papa polonès "havia conegut de prop el martiri i volia que no s'oblidés. El segle passat es va obrir amb la gran massacre dels armenis a l'Imperi Otomà però en aquells mateixos anys va començar el martiri dels cristians a l'antic Imperi Rus. Avui estem discutint el paper del Patriarcat de Moscou a la guerra d'Ucraïna, però no podem oblidar -va subratllar Riccardi- que és una Església de màrtirs”.

El cardenal vicari Angelo De Donatis va afirmar que "desgraciadament el martiri ha tornat a l'actualitat a l'Església i mai a la història hem tingut un nombre tan elevat de persones perseguides per la seva fe". Monsenyor Fabio Fabene, secretari del Dicasteri per a les Causes dels Sants, va anunciar, amb vista al Jubileu del 2025, la constitució d'una Comissió per recollir "els noms i testimonis de persones dels segles XX i XXI que, amb el seu exemple i sang vessada han edificat l'Església.” A l'esdeveniment també va assistir el cardenal Blase Cupich de Chicago, l'arquidiòcesi del qual va ajudar financerament a construir el monument: “Els màrtirs -va subratllar el cardenal americà- tenen el poder de construir la fraternitat entre els pobles.” L'acte va ser clausurat pel prefecte Fabrizio Gallo , del Fons per als edificis religiosos, que va supervisar la restauració i recuperació de la cripta que avui alberga el Memorial.

La Basílica de Sant Bartomeu és un lloc viu de pregària i trobada. Confiat el 1993 a la Comunitat de Sant'Egidio, és freqüentat per joves estudiants de batxillerat i universitaris, que allà animen litúrgies i pregàries, utilitzant les sales annexes per a activitats i serveis als pobres. Després del Gran Jubileu del 2000, Sant Joan Pau II va voler que la Basílica de Sant Bartomeu all'Isola es convertís en el lloc de memòria dels Nous Màrtirs. Des de llavors la Basílica ha rebut un centenar de relíquies i és destí de pelegrins i fidels de totes les confessions cristianes. Al recinte del Memorial s'exhibeixen relíquies i testimonis de tots els continents, dels màrtirs del comunisme, del nazisme, dels morts pel seu servei als pobres, a la pau i al diàleg, dels màrtirs de la justícia i de la lluita contra la màfia, de missioners màrtirs, de cristians perseguits a l'Orient Mitjà, començant pels armenis i siríacs assassinats a les matances durant la Primera Guerra Mundial.

