El papa Francesc rep al Vaticà delegacions de Sudan del Sud, del Govern i de l'oposició, que aquests dies participen en uns col·loquis de pau amb Sant'Egidio

Aquests dies s'han reunit a la Comunitat de Sant’Egidio representants del Govern del Sudan del Sud i de l'oposició que no va firmar l'acord de pau. Després d'alguns mesos d'interrupció dels col·loquis, aquesta trobada és un dels fruits de la visita del papa Francesc a Juba el passat mes de febrer. Les delegacions, que representen tots els partits de l'oposició, han reobert el diàleg en el marc de la Rome Initiative for South Sudan i han decidit obrir una nova ronda de negociacions el maig, també a Roma. Avui al matí, segons ANSA, les delegacions, tant del Govern com de l'oposició sudsudanesa que no va firmar, han estat rebudes en audiència pel papa Francesc, que les ha animat a seguir les negociacions. "Duc aquesta visita al cor, i també la visita que vaig fer a Juba. Prego pel poble sudsudanès. No us oblideu de pregar per mi", ha dit el pontífex.