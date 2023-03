Més de 500 víctimes, 500 desapareguts i més de 490.000 desplaçats a Malawi pel cicló Freddy. Continua l'ajut de Sant'Egidio

La missió de Sant'Egidio continua a Blantyre a Malawi, colpejada pel cicló Freddy a mitjans de març. Algunes àrees encara són inaccessibles a causa de la destrucció de carreteres i ponts.

La situació és especialment crítica al sud del país, on els pobles de Chisitu i Gambula han quedat completament submergits en aigua, s'han perdut collites i moltes persones s'han quedat sense llar. Tot i la devastació, hi ha moltes històries de valentia i solidaritat, com la d'Evans, de la Comunitat de Sant'Egidio, que va acollir a casa seva onze desplaçats, o la de Chisomo, de la Comunitat de Phalombe, que va rescatar unes 70 persones amb la canoa durant el cicló.

Sant'Egidio ha obert un menjador per a persones fràgils a Blantyre, donant suport a l'activitat del centre nutricional per a nens i nenes. A més, ha activat un servei sanitari a través de clíniques mòbils als camps habilitats per a la recollida de desplaçats per prevenir i tractar infeccions respiratòries i intestinals, repartint també pastilles per potabilitzar l'aigua contaminada per l'avaria de la xarxa d'aigua a tot el país.

Els joves per la pau de Sant'Egidio acudeixen als llocs més remots i de difícil accés per localitzar els desapareguts i portar-los ajuda. La situació continua sent difícil per a molts supervivents, especialment per als infants i els ancians que s'han quedat sense llar. A més, als camps de refugiats, on hi ha molts infants sense pares, Sant'Egidio ha posat en marxa l'Escola de la Pau per als més petits, que, a causa del tancament de les escoles, vaguen tot el dia pel carrer i estan exposats a molts perills.

Per donar suport a les nostres activitats en suport a les víctimes del Cicló Freddy pots donar:

IBAN: ES74 2100 3000 1321 0293 1895

Codi BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX

Beneficiari: Comunitat de S.Egidio

Concepte: Cicló Freddy