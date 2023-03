Un taller de costura per a dones que fugen d'atacs terroristes al nord de Burkina Faso

Burkina Faso, com recentment hem tingut la oportunitat d'explicar (ANAR A LA NOTICIA DEL 13/02) s'enfronta a una greu crisi per la presència d'activitat terrorista gihadista, cosa que ha fet especialment insegura la zona nord del país, provocant l'èxode de la població cap a les ciutats, en particular cap a la capital Uagadugú, on es refugien milers de desplaçats que viuen en condicions de pobresa extrema.

Els desplaçats són la majoria dones que no tenen amb què mantenir-se a si mateixes ni als seus fills. Per donar resposta a aquest problema, Sant'Egidio en col·laboració amb l'associació local Tabital Andal (ATA/MCS) ha engegat una activitat de formació professional per a la producció de teixits. Per iniciativa del pare Philippe Zongo, es van comprar telers i es va construir un taller on ha començat recentment el primer curs de formació en teixit per a dones desplaçades d'alguns pobles del nord. Un primer pas per oferir l'oportunitat d'independència econòmica, perquè aviat puguin mantenir les seves famílies per si mateixes.