"La pau espera els seus profetes. La pau és una obra oberta a tothom". L'herència viva de sant Joan Pau II l'aniversari de la seva mort

La mort del papa Joan Pau II, que va tenir lloc el 2 d'abril de 2055, va representar un moment de gran tristesa per a l'Església catòlica i per a tot el món. El pontífex, que havia guiat l'Església durant 26 anys, era estimat i respectat per molta gent per la seva dedicació a la fe, el seu treball per la pau i la justícia, i la seva capacitat d'unir persones de diferents nacionalitats i cultures.



La seva mort va suscitar una onada d'emoció i de dol a tot el món, amb milions de persones que van pregar per recordar-ne el treball per la pau, la justícia i la solidaritat amb els més necessitats.

El dia en què el recordem, proposem alguns vídeos per recordar aquest sant papa.