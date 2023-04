Crida urgent per salvar la vida d'Ivan Abner Cantu, condemnat a mort a Texas. Han fixat la seva execució per al 26 d'abril de 2023

Firma la crida

Ivan Abner Cantu, hispà de 50 anys, està pres al corredor de la mort de Texas des del 2000. Va ser condemnat a mort el 2001 per l'homicidi del seu cosí James Masqueda i d'Amy Kitchen, la promesa de James, a Dallas. Durant tot el judici, l'Ivan mai no va tenir una defensa adequada, no es va cridar cap testimoni, no es va demanar cap informe pericial ni es va fer cap prova d'ADN. L'Ivan sempre s'ha declarat innocent. No tenia cap antecedent penal i treballa com a operari i en una església, malgrat que va créixer en un context difícil.



Des de fa quasi vint anys està en contacte per carta amb Sant'Egidio de manera fidel i intensa. Una de les persones que li escriu, la Dani (que viu a Washington DC), va escriure: "L'Ivan i jo ens escrivim un o dos cops al mes; espero les seves cartes i ell espera les meves [...] No crec en la pena de mort, i encara que fos culpable, no crec que hagués de morir". Ara que han fixat l'execució per al 26 d'abril, volem estar al seu costat amb compassió i renunciant fermament a qualsevol cadena de venjança i violència, i demanar que li salvin la vida.

Alliberem el món de la pena de mort, firma aquí a crida, i salvem la vida de l'Ivan.