A l'inici de la Setmana Santa, una missió de Sant'Egidio de Karachi duu tendes i ajuda als afectats per les inundacions del Pakistan

Aquests dies la Comunitat de Sant’Egidio de Karachi, amb l'ajuda del consolat italià, ha dut a terme una important missió humanitària a la zona de Sanghar (Pakistan), que el passat setembre es va veure greument afectada per unes terribles inundacions que van destruir gran part de la zona i van provocar la pèrdua de vides humanes. Van lliurar més de cent tendes, que permetran acollir de manera segura les famílies que van perdre la casa, i també mosquiteres, bàsiques per a prevenir malalties que transmeten els mosquits en aquesta zona especialment vulnerable.



A més, es van repartir plàstics per protegir les pertinences de la intempèrie, bosses per als àpats i motxilles amb llibres i material de papereria que permetrà que els infants segueixin estudiant malgrat els problemes a què han de fer front a causa de les inundacions. I no val faltar les sabates noves per als infants presents, que se les van poder posar amb orgull i van somriure per aquest gest de solidaritat i generositat.