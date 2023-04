El papa Francesc rep en audiència Andrea Riccardi, amb qui parla d'Ucraïna i de migracions

(ANSA) - CIUTAT DEL VATICÀ, 14 ABR - Aquest matí el papa Francesc ha rebut en audiència el fundador de la Comunitat de Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Segons que s'ha comunicat, entre els temes de què han parlat destaca la preocupació per la guerra d'Ucraïna, de la quan no es veu el final un any després d'haver començat, i l'ajuda humanitària que no ha de disminuir, davant d'un patiment cada vegada més gran de la població. A l'ordre del dia de l'audiència també hi ha tingut un espaio el diàleg interreligiós com a via de pau i el tema de la immigració amb la necessitat de combinar acollida i integració. (ANSA)

