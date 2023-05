L'Uzbekistan ha abolit la pena de mort de la seva nova constitució

Es tracta d'una decisió que fa palès el treball de tota la vida de Tamara Chikunova

La nova Constitució de l'Uzbekistan, que es va aprovar amb un referèndum el passat 30 d'abril, contempla també l'abolició de la pena de mort. És una notícia històrica que fa pensar en la tenaç lluita contra la pena de mort de Tamara Chikunova, que va morir fa dos anys.

Immediatament després de l'execució del seu fill Dimitri el 10 de juliol de 2000 per un crim que no havia comès, Tamara Chikunova va treballar incansablement per la moratòria i per l'abolició de la pena de mort a l'Uzbekistan, i va somiar que aquest càstig extremadament injust seria eliminat a tot el món. En un temps marcat per nombroses guerres i violència, l'abolició de la pena de mort a l'Uzbekistan és una bona notícia.