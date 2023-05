Avui és el Dia d'Àfrica, Sant'Egidio renova el compromís amb la pau, la salut i la reducció de les desigualtats

Des de fa més de 20 anys, amb el programa DREAM, Sant'Egidio ofereix atenció mèdica gratuïta i d'alta qualitat als que pateixen SIDA i d'altres patologies. I per al registre de menors, el programa BRAVO!

Amb motiu del Dia d'Àfrica, que se celebra el 25 de maig per commemorar la fundació de l'Organització per a la Unitat Africana, Sant'Egidio renova el compromís amb el continent, on persisteixen grans desigualtats, però també grans recursos humans, partint dels joves que són la majoria de la població.

Present a nombrosos països africans amb les seves comunitats, que estan en contacte amb els segments més fràgils de la població (des dels ancians als infants del carrer i els presos), Sant'Egidio ha multiplicat la seva feina per la pau davant dels nombrosos conflictes encara oberts al continent.

Amb el programa BRAVO! s'aconsegueix el registre civil de ciutadans "invisibles", principalment menors d'edat, que així queden protegits de molts riscos, començant pel tràfic humà; però també d'adults que no "existeixen" d'acord amb el seu estat civil, perquè mai no van ser registrats. Amb DREAM, des de fa més de vint anys, Sant'Egidio s'ha compromès amb la defensa de la salut, la prevenció i l'accessibilitat als tractaments no només de la SIDA sinó de moltes altres patologies, com ara la diabetis i la hipertensió. El programa opera a tots els nivells, des dels hospitals, centres de salut, fins als pobles més remots, oferint una aportació significativa en el procés de prevenció, diagnòstic i tractament. Amb més de mig milió de persones seropositives tractades a 10 països africans i 150.000 infants sans nascuts de mares seropositives, DREAM recolza els sistemes nacionals de salut, distribueix medicaments de forma gratuïta i participa activament en la formació de personal local, en contextos difícils, mantenint alts estàndards de qualitat.

Aquests èxits són el resultat de la col·laboració amb diverses realitats acadèmiques, inclosa la Universitat de Tor Vergata, soci científic des de l'inici del programa, el Politècnic de Torí i la Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa que s'hi van unir el 2018. Gràcies a l'associació amb l'equip dirigit pel prof. Giuseppe Turchetti de l'Institut de Gestió de l'Escola d'Estudis Avançats Sant'Anna, s'han obtingut resultats significatius tant a Malawi com a Moçambic. En particular, amb els projectes “Bridge the gap” i “WeMen” s'ha reduït la desigualtat de gènere en la lluita contra el VIH/TB i s'ha millorat l'accés a la salut de les dones, afavorint també la inclusió dels homes.