Ucraïna necessita ajuda humanitària: la situació d'emergència sanitària i alimentària és greu i està destinada a allargar-se

Iuri Lifanse, de Sant'Egidio: Actualment el desafiament consisteix a mantenir el flux d'ajuda i organitzar-lo eficaçment i a llarg termini

Després d'un any i mig de conflicte a Ucraïna, l'emergència humanitària no s'ha acabat, sobretot a les zones del front on segueix havent-hi violència i èxode de persones. Actualment el desafiament consisteix a mantenir el flux d'ajuda i organitzar-lo eficaçment i a llarg termini. Iuri Lifanse, de la Comunitat de Sant'Egidio, ha posat de relleu els problemes de la societat civil ucraïnesa, com ara la disminució del subministrament de productes de primera necessitat i de medicaments. La reconstrucció de les infraestructures és un gran desafiament, i inclou retirar les deixalles i reparar els danys provocats pels bombardejos. El sistema sanitari és fràgil, i la Comunitat de Sant’Egidio proporciona assistència mèdica i medicaments a les persones de les zones més remotes del país. La solidaritat és fonamental per ajudar a la població pobra i traumatitzada. Malgrat els problemes, hi ha esperances en una societat civil més forta i s'apunta a la pau i a l'esperança en el futur.

Seguim enviant ajuda

a Ucraïna i als refugiats