Naufragi de migrants: Europa s'ha de preocupar de salvar i obrir vies regulars d'entrada. Donem el nostre condol als familiars de les víctimes i dels desapareguts. Hem d'acollir i integrar

La Comunitat de Sant'Egidio dona el condol als familiars de les víctimes i dels nombrosos desapareguts pel naufragi d'un pesquer davant de les costes gregues. Molts eren infants. Davant de la mort de famílies senceres amb menors i persones fràgils que fugen de països en guerra o de llocs on persisteixen condicions de vida impossibles, en primer lloc cal salvar vides. Això és una crida a tot Europa: abans de discutir sobre com gestionar els fluxos migratoris cal fer tot el que sigui possible per evitar noves tragèdies al mar. D'això en depèn l'honor del nostre continent, que es va fundar sobre valors de justícia i d'humanitat. Cal, doncs, incentivar el salvament dels que estan en perill al Mediterrani i acollir.

Cal incentivar models que funcionen perquè afavoreixen la integració, com ara els corredors humanitaris, que la nostra Comunitat impulsa juntament amb diverses entitats des del 2016, però és evident per a tothom ―institucions, empreses i famílies― que cal augmentar les possibilitats d'entrar per motius laborals, perquè molts països d'Europa ho necessiten.

Europa ha de sortir del seu immobilisme culpable i d'idees de tancar-se que no afavoreixen la immigració regular, ha d'incrementar la cooperació i activar urgentment un "pla especial" d'ajuda al desenvolupament per als països de provinença dels immigrants que posen en perill la seva vida amb els viatges de la desesperació, més que no pas de l'esperança.

(Font Marina Militar Italiana / ANSA)