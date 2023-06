Andrea Riccardi es reuneix amb les comunitats de l'Argentina a Buenos Aires: un laboratori de fraternitat a la megalòpolis

La visita a l'Argentina d'Andrea Riccardi va començar amb la trobada amb els més joves. Diumenge 18 de juny uns cent joves que van créixer a l'Escola de la Pau es van reunir amb el fundador de la Comunitat a La Boca, el vell barri del port on fa 35 anys va començar Sant'Egidio a Buenos Aires. Des de llavors la Comunitat ha acompanyat diverses generacions d'infants i joves.



L'endemà, a l'antiga sala Colegio del Salvador ―on el pare Jorge Bergoglio va ensenyar durant molts anys― es va celebrar una assemblea en què van participar les Comunitats de Sant'Egidio de l'Argentina. Hi havia representades les Comunitats de la zona anomenada del Con Urbà ―Lanús, Laferrere, Almafuerte, Villa Martelli, la Boca i Barracas, Los Ceibos, localitats que van acabar confluint en la inacabable megalòpolis que es coneix com Gran Buenos Aires― i de Coronel Pringles, una ciutat més al sud. Molts eren joves, que són una part significativa de la Comunitat de Buenos Aires. Andrea Riccardi, després de fer un repàs general a la vida de la Comunitat al món, sobretot a les d'Ucraïna, que aquests mesos de guerra no han renunciat a ajudar els nombrosos refugiats del seu país, va dir qu ela pau es construeix també a les perifèries de la megalòpolis marcades per la pobresa que va aguditzar la pandèmia, la crisi econòmica, la inflació sempre en augment i el problema de la gran difusió de la droga.

"Aquest temps difícil ―va dir― ens demana viure més la fraternitat". En aquest sentit Buenos Aires pot ser un laboratori d'una Comunitat que viu a la megalòpolis. Aquest és un concepte molt apreciat pel papa Bergoglio, que afirma de "Déu viu a la ciutat i l'Església viu a la ciutat".

En record de l'inici de la Comunitat a l'Argentina el 1987, després de la Jornada Mundial de la Joventut impulsada per Joan Pau II, Andrea Riccardi va regalar a la comunitat una icona del papa sant.