Visita d'Andrea Riccardi a Lima: al Perú Sant'Egidio, entre crisi econòmica i fe popular, és expressió d'un cristianisme feliç

Doctorat honoris causa i visita al teòleg Gustavo Gutiérrez

San Lázaro és una de les esglésies més antigues de Lima, la capital del Perú. El 2022 va ser confiada a la Comunitat de Sant’Egidio (Frederic Comalat i Francisco Guevara, de la Fraternitat sacerdotal de Sant'Egidio, en són el rector i el vicerector) i s'ha convertit en un punt de trobada per a persones de classes socials diferents, en una ciutat amb molts pobres i amb una forta distància entre rics i pobres.

Allà va celebrar-se la trobada entre Andrea Riccardi i les comunitats de Lima i de Bolívia. La visita d'Andrea Riccardi té lloc en un moment delicat per al Perú: els efectes de la pandèmia, la situació de buit polític (després de la destitució del president Castillo) i la crisi econòmica han provocat un èxode massiu de peruans. Molts els trobem als nostres centres d'acollida de diferents ciutats europees. A l'assemblea de la Comunitat, formada majoritàriament per joves,es va parlar, entre altres temes, de passar d'una "religió del deure" formada només per prescripcions i tradicions, a un cristianisme feliç i evangèlic que sàpiga fer feliços els altres.

La Comunitat de Lima, que va néixer fa 25 anys a la perifèria i a barris pobres, avui és un subjecte important a llocs significatius de la societat i de la cultura. La concessió del doctorat honoris causa a Andrea Riccardi per part de la Pontifícia Universitat de Perú va ser, en un dels àmbits acadèmics de més renom, el reconeixement del valor del treball de Sant'Egidio, com a expressió de l'Església del Concili, en diàleg amb tothom, capaç de reconciliar diferents generacions i d'integrar els exclosos de la societat.

Així ho va posar de manifest l'arquebisbe Carlos Castillo, primat de Perú, que va recordar el testimoni de servei i de solidaritat que, des del 1968, centenars d'anònims i voluntaris duen a terme a la Comunitat de Sant’Egidio perquè "ressorgeixi el món amb la pau, posant els pobres com a opció preferencial" i "anunciant l'Evangeli com a llum d'esperança per a la humanitat".

"Déu no ha abandonat la ciutat. En aquest món global, ja no hi ha espais, regions i terres catòliques homogènies. Som a mar obert, enmig de persones diferents, fluctuant entre les diferències. Cal entendre la situació i navegar en el mar d'una humanitat complexa", va dir Andrea Riccardi a la lectio magistralis que va pronunciar en ocasió de la concessió del doctorat. També va destacar que és una necessitat construir una Església "capaç d'acollir trobades, comunitats veritables, comunicació de veritat, solidaritat amb els pobres i arrelada a les perifèries; una Església que ajudi la ciutat a ser més fraterna i més comunitària, en comptes de ser la perifèria de la humanitat".

Una fe que es converteix en cultura també és capaç de barrejar-se amb la religiositat popular, molt arrelada a terres peruanes. També la trobada del matí següent a l'Hogar Canevaro, la residència per a ancians on la Comunitat fa el seu servei des de fa molts anys, va fer palès que els ancians, tot i els problemes, tenen una fe viva.

Que Sant'Egidio està fortament arrelada a la fe i a la cultura peruanes es va veure també a la trobada, familiar i alegre, entre Andrea Riccardi, acompanyat per l'arquebisbe Castillo, i Gustavo Gutiérrez, de 95 anys, un dels "pares" de la teologia de l'alliberament.