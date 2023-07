En el Dia de la Independència de Malawi, Marco Impagliazzo visita les comunitats de Lilongwe i el camp de refugiats de Ndzaleka

La Comunitat de Lilongwe, la capital de Malawi, es va reunir durant la visita de Marco Impagliazzo en el Dia de la Independència.

El 6 de juliol de 1964, Nyasalandia, la 'terra del llac' com es deia al petit país subsaharià, es va convertir en el Malawi independent. Una transició pacífica cap a la independència del Regne Unit que, no obstant, no va durar gaire. Després de només dos anys, Malawi va començar una lenta però inexorable erosió de la seva fràgil democràcia a favor d'una dictadura que la va aïllar del món i que va acabar el 1994. Lilongwe, en aquell moment, era un petit centre comercial de 20.000 habitants. Es va convertir en capital el 1975 i avui té una població de 1.200.000 habitants. En els darrers deu anys la capital ha vist créixer enormes zones residencials als suburbis que n'han eixamplat els límits i ha conegut les contradiccions d'un desenvolupament ràpid i desordenat, sense centre urbà. Sant'Egidio ha ampliat recentment la seva presència en algunes d'aquestes noves àrees, inclosa Kawale, on hi ha una casa de la comunitat, i l'Àrea 25, que realment ha esdevingut una ciutat dins de la ciutat.

En aquesta part de la metròpoli, la presència de Sant'Egidio acompanya la vida dels infants de l'Escola de la Pau i de molts ancians sols i malalts que troben a la nova casa de la Comunitat -per ara una gran carpa- una família i un refugi segur que contrasta la cultura del descart i la marginació del què són víctimes. Aquí Marco Impagliazzo es va poder trobar amb els Joves per la Pau, els infants i una delegació d'ancians. Posteriorment es va realitzar una visita al camp de refugiats de Ndzaleka on hi viuen 56.000 persones, refugiats de la regió dels Grans Llacs. Al campament va néixer fa cinc anys una Comunitat per iniciativa d'uns refugiats que ja havien conegut Sant'Egidio al Kivu. Al campament avui hi ha una gran escola de la pau i un servei de suport i proximitat als ancians en dificultat.

Una nodrida assemblea de les comunitats de Lilongwe amb delegacions de la ciutat de Mzuzu i de Zàmbia va caracteritzar la jornada de celebració. Marco Impagliazzo, partint de la memòria de la independència, va reflexionar sobre el paper de la Comunitat perquè la independència de Malawi es compleixi cada dia en un compromís comú per la pau al país, i l'alliberament d'aquells obstacles que encara oprimeixen la vida de molts ancians, dones i infants.