Vigil for Peace: pregària per la pau en record dels bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki del 6 al 9 d’agost a Nova York

El matí del dilluns 6 d'agost de 1945, mentre a Nova York encara era diumenge al vespre, l'aviació estatunidenca llançava la primera bomba atòmica sobre la població d'Hiroshima. Tres dies després, el matí del dijous 9 d'agost de 1945 l'aviació estatunidenca va llançar la segona i més potent bomba atòmica sobre la població de Nagasaki. El diumenge 2 de setembre de 1945 l'emperador del Japó es va rendir incondicionalment. Els bombardejos nuclears de les ciutats d'Hiroshima i Nagasaki segueixen sent els únics casos d'ús deliberat d'armes nuclears en guerra.

Entre la tarda del dilluns 6 d’agst i la tarda del dimecres 9 d’agost (hora de Nova York), l'Església del Sagrat Cor de Jesús i Maria de Nova York (325 E 33rd St,Nova York, NY 10016) estarà oberta a tothom, amics, grups, comunitats i famílies per pregar per la pau i la fi dels nombrosos conflictes que hi ha oberts al món. La trobada és un dels molts resultats de la Pregària per la pau que va començar Joan Pau II a Assís el 1986 i que ha seguit any rere any des de llavors la Comunitat de Sant’Egidio (la propera serà el setembre a París).



Es podrà seguir virtualment la pregària fent clic aquí ) des de qualsevol lloc del món.

Si algú vol enviar una pregària pot enviar un correu electrònic a [email protected] . Totes les pregàries es llegiran durant la pregària.

El Tractat de no proliferació d'armes nuclears (NPT) articula el compromís de la humanitat pel desarmament nuclear a través de consultes per comprendre i traçar les maneres i els mitjans per avançar i fer realitat el desarmament nuclear. El NPT es va convertir en llei internacional el 1970 i 190 governs l'han ratificat.

L'Església catòlica sempre ha propugnat l'abolició de les armes nuclears. Cal un compromís i un treball més intensos per assolir aquest objectiu, sobretot mentre la producció i l'ús d'armes "convencionals" creixen dramàticament. Tots els països, especialment els Estats Units, estan "modernitzant" el seu arsenal d'armes nuclears, amb l'objectiu que sigui molt més eficaç, "modernitzant" fins i tot els mitjans d'apuntar i de distribuir aquestes armes. El tractat New START, l'últim tractat sobre armes nuclears entre els Estats Units i Rússia, que va entrar en vigor el 2011, acabarà el febrer del 2026.

La Comunitat de Sant'Egidio organitza la vetlla amb l'ajuda de parroquians, voluntaris i organitzacions col·laboradores com ara la Catholic Peacebuilding Network.

Pintura feta el 2022 pels Tallers de Sant’Egidio de Roma. Representa Hiroshima després del bombardeig nuclear del 6 d'agost de 1945.

