DIA DE COMMEMORACIÓ EN RECORD DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST: 80 anys després de l’alliberament d’Auschwitz, Europa s’ha de desmarcar clarament de qualsevol forma d’antisemitisme i de racisme a la nostra societat i a la política

Els 80 anys de l’alliberament del camp d’extermini d’Auschwitz-Birkenau ens conviden a fer una profunda reflexió sobre el que va ser el pitjor crim de la història i a renovar amb força la determinació perquè no es torni a repetir. El Dia de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust –que se celebra el 27 de gener– arriba enguany amb un escenari internacional ple d’amenaçadors conflictes oberts. Va ser precisament la guerra, juntament amb l’afebliment de les democràcies europees durant la primera part del segle XX, el que va crear les premisses d’aquell genocidi. Així doncs, Europa –el continent on es va consumar la tragèdia i on, després, es va covar la construcció de la pau– ha d’assumir avui les seves responsabilitats davant de la història i s’ha de desmarcar clarament de totes les formes d’antisemitisme i de racisme que es produeixen cada vegada més no només a la societat sinó també en algunes formacions polítiques, la qual cosa és altament inquietant.



Ara que van desapareixent cada vegada amb més rapidesa els testimonis d’aquells fets, cal que els Estats europeus fomentin un nou pacte entre generacions perquè no es reprodueixin les premisses del que va passar la primera meitat del segle XX. El record de l’abisme d’Auschwitz és un punt clau de la història, un esdeveniment ineludible per al futur del món. Però l’antisemitisme no afecta només els jueus, sinó que, juntament amb totes les formes de racisme, amenaça tots els ciutadans perquè qüestiona les bases de la convivència i de la pau.