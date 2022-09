news

1. September, Fest des Hl. Ägidius, Sant’Egidio nimmt in der Kirche in Trastevere alle auf, die Zeit zum Gebet suchen

#1September, Fest des Hl. Ägidius. Heute wird in der kleinen Kirche in Trastevere gefeiert, sie ist den ganzen Tag zum Besuch und Gebet geöffnet. Auch außerhalb von Rom kann man sich im Blog http://www.santegidio.info/ dem Besuch anschließen und die Ikone vom Antlitz, den Altar der Kreuze, den ohnmächtigen Christus und viele andere Zeichen betrachten, die in dieser Kirche aufbewahrt werden.

BESUCH DER KIRCHE

Der Altar mit der Ikone vom heiligen Antlitz

Der Altar der Kreuze

Das Kreuz von Lampedusa >>

Sant'Egidio: die Kirche und der Heilige >>