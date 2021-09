news

Der heilige Abt Ägidius in der Kunst: das gute Gesicht eines Freundes der Schutzlosen und des Wortes Gottes

Der Kult des heiligen Ägidius, des Heiligen für schwierige Fälle und des Beschützers der Schwachen breitete sich im 10. bis 12. Jahrhundert in ganz Europa aus. Es gibt verschiedene Darstellungen des Heiligen, vor allem in der flämischen Kunst, aber nicht nur: Sie können einige Darstellungen in der Fotogalerie unten sehen. Er wird mit dem vom Pfeil des Königs verfolgten Reh dargestellt, das der Heilige mit seiner Hand schützt. In der Ikonographie wird der Heilige, wie auf dem Gemälde in der Kirche Sant'Egidio in Rom, mit der Bibel in der Hand dargestellt, an der er vom Pfeil verwundet wird, was auf die Verbindung zwischen dem Wort Gottes und der Verteidigung der Schwächsten hinweist.