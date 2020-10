news

Eucharistiefeier Santa Maria in Trastevere um 19.30 Uhr zum 50. Priesterjubiläum von Erzbischof Vincenzo Paglia, dem wir herzlich gratulieren - LIVE STREAMING

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Heute, am 24. Oktober, um 19.30 Uhr danken wir bei der Eucharistiefeier in Santa Maria in Trastevere für 50 Jahre priesterliches Wirken von Erzbischof Vincenzo Paglia.



Herzlichen Glückwunsch an Don Vincenzo, der die Gemeinschaft Sant'Egidio von Anfang an mit Zuneigung und großer Sorgfalt neben all seinen Ämtern des intensiven Wirkens in der Kirche begleitet hat. So war er viele Jahre lang Pfarrer von Santa Maria in Trastevere, dann Bischof von Terni, Präsident des Päpstlischen Rates für die Familie und ist nun aktuell der Vorsitzende der Päpstlichen Akademie für das Leben und des Instituts Johannes Paul II.

Heute Abend sind wir mit ihm verbunden und umarmen ihn virtuell nicht nur in Trastevere, sondern online aus vielen Teilen der Welt.

Videoübertragung in englischer Sprache