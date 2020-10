news

Zwei Minuten "Frieden und Geschwisterlichkeit" mit Papst Franziskus, Sant'Egidio und Religionsoberhäuptern. Video vom Treffen "Niemand rettet sich allein" im Geist von Assisi

Erinnerung an Momente des Dialogs und Gebetes für den Frieden vom 20. Oktober in Rom

34 Jahre nach dem historischen Treffen der Weltreligionen in Assisi mit dem Hl. Johannes Paul II. veröffentlichen wir Bilder vom internationalen Friedenstreffen in Rom am 20. Oktober 2020 "Niemand rettet sich allein. Frieden und Geschwisterlichkeit", der von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert wurde.

Texte der Redner, Fotos, Video und Friedensappell finden sich auf der Homepage preghieraperlapace.santegidio.org



VIDEO