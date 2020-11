news

Südsudan, eine weitere Verhandlungsrunde ist abgeschlossen. Überwachung des Waffenstillstands vereinbart. Pressekonferenz, 13. November um 16.00 Uhr LIVE-STREAM

Heute, 13. November, um 16.00 Uhr findet in Via della Paglia 14b, eine Pressekonferenz statt, um die zwischen der Regierung der nationalen einheit und den Militärdelegationen der bewaffneten Opposition (SSOMA) vereinbarten Punkte vorzustellen.



Vom 9. bis 13. November 2020 hat eine weitere Runde der Friedensverhandlungen für den Südsudan in Sant'Egidio stattgefunden. Am Ende der Gespräche haben die Militärdelegationen der bewaffneten Opposition (SSOMA) - die das Friedensabkommen vom September 2018 nicht unterzeichnet haben - und die Regierung der nationalen Einheit der Republik Südsudan ein Abkommen über die Umsetzung des Waffenstillstands geschlossen.



Die Details der Vereinbarung werden im Beisein der Parteien in einer Pressekonferenz vom Generalsekretär der Gemeinschaft Sant'Egidio, Paolo Impagliazzo, und vom sudanesischen General Hamid Mohamed Dafaalla, dem Vizepräsidenten des CTSAMVM (Kontrollorgan für die Überwachung des Waffenstillstands) erläutert.



Ort ist der Konferenzsaal der Gemeinschaft Sant’Egidi in Via della Paglia 14b, Übertragung im LIVE-SREAM auf dem YouTube-Kanal der Gemeinschaft Sant’Egidio.