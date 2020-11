news

Das Buch Wort Gottes jeden Tag 2020/2021 ist erschienen, ein Führer für das persönliche Gebet

Ein Jahr in Begleitung der heiligen Schrift

Das Buch "Das Wort Gottes jeden Tag" begleitet von neuem die Zeit eines neuen Kirchenjahres, während die Welt von der Pandemie geprägt ist. Wir haben alle noch das Gebet von Papst Franziskus am Abend des 27. März 2020 vor Augen.

Im Herzen einer erschrockenen Welt stand er auf dem leeren Petersplatz im strömenden Regen allein vor Gott als großer Fürsprecher für die Befreiung der Welt von der Pandemie. In einer Zeit der erzwungenen Isolation udn Vereinzelung vereinte und tröstete das Wort Gottes die Jünger Jesu im Bewusstsein seines Versprechens: "Alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun" (Joh 14,13).

Das Wort Gottes jeden Tag 2020/2021 will dem Leser eine Hilfe sein, damit er weiterhin auf den Herrn hören und die Arme im Gebet erheben kann, damit der Herr die Welt auch künftig vor dem Bösen beschützt.

Das Gebet ist immer notwendig. In dieser Zeit ist es für alle unentbehrlich.

Das Buch kann im Buchhandel erworben werden:

Vincenzo Paglia, Das Wort Gottes jeden Tag 2020/2021, Würzburg 2020, ISBN 978-3-429-05545-5.



