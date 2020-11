termin

Gedenken an die Deportation der Juden aus Würzburg - Menschenkette der Jugend für den Frieden. Freitag, 27.11.2020 um 12.30 Uhr am Mainkai

Am 27. November 1941 wurden über 200 Juden aus Unterfranken von Würzburg aus in den Osten deportiert, um dort getötet zu werden. Es war der Beginn der Vernichtung einer Jahrtausende alten Geschichte jüdischen Lebens in Würzburg und Umgebung. Denn Unterfranken war eine Region mit sehr vielen jüdischen Gemeinden, die fast gänzlich ausgelöscht wurden. Aufgrund der Covid-19 Vorsichtsmaßnahmen wird das Gedenken in diesem Jahr von der Jugend für den Frieden mit einer Menschenkette organisiert. Das Video wird in den Schulen geziegt, damit dieses Gedenken nicht vergessen wird.

Freitag, 27. November 2020 um 12.30 Uhr Menschenkette der Jugend für den Frieden am Mainkai