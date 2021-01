news

Gebetswoche für die Einheit der Christen: Termine von Sant'Egidio

18. bis 25. Januar 2021 ökumenische Gebete und Gottesdienste der Christen aus verschiedenen Konfessionen

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Vom 18. bis 25. Januar 2021 wird die Gebetswoche für die Einheit der Christen in den verschiedenen Konfessionen begangen.

Das Thema lautet "Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen" (Joh 15,8-9). Diese Woche ist der Reflexion und dem Gebet gewidmet, während die ganze Menschheit eine Zeit großen Leidens durch die Covid-19 Pandemie durchmacht.

Hinweise zum diesjährigen Thema

Überall auf der Welt betet die Gemeinschaft Sant’Egidio in diesen Tagen für die Einheit und organisiert ökumenische Gottesdienste und Gebetszeiten für dieses wichtige Anliegen.

ROM



Mittwoch, 20. Januar um 19:30 Uhr in der Basilika Santa Maria in Trastevere, Piazza di S. Maria in Trastevere, Gebet für die Einheit der Christen

WÜRZBURG

Montag, 18. Januar um 19.00 Uhr in der Marienkapelle mit Generalvikar Dr. Jürgen Vorndran (kath. Kirche) und Dekan Dr. Wenrich Slenczka (ev.-luth. Kirche)