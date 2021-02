news

Herzlichen Glückwunsch allen Freunden, die im Osten und Westen Neujahr nach dem Mondkalender feiern

Am 12. Februar 2021 wird nach dem Mondkalender das Neujahrsfest begangen, das auch als chinesisches Frühlingsfest bekannt ist. Für viele Länder in Asien und die chinesischen und asiatischen Gemeinden in Europa und überall auf der Welt handelt es sich um das wichtigste traditionelle Fest.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio wünscht allen Freunden aus China, Korea, Vietnam, der Mongolei, Nepal, den Philippinen und Laos alles Gute, die heute das Neujahr nach dem Mondkalender feiern!