news

Gedenken an Modesta in Italien und Europa, vom Westen bis zum Osten. Homilie von Kardinal Matteo Zuppi

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

In diesen Tagen der großen Kälte in ganz Europa mit oft tragischen und dramatischen Folgen sorgt sich Sant'Egidio besonders um die Menschen, die auf der Straße leben. Wir beten für diejenigen, die durch die Schwierigkeiten des Lebens und die Ungastlichkeit ihr Leben verloren haben. Wir veröffentlichen einige Fotos von Gedenkgottesdiensten aus Bologna, Budapest und Barcelona und auch die Homilie von Kardinal Matteo Zuppi, die er in der Kirche der Hl. Bartholomäus und Gaetan in Bologna beim Gedenken an Modesta und alle Verstorbenen gehalten hat, die durch ein hartes Leben auf der Straße gestorben sind.

"Heute erinnern wir in einer guten Tradition an Tancredi und mit ihm an viele andere, die auf der Straße gestorben sind. Es ist unvorstellbar: auf der Straße! Es ist immer das bittere und unfassbare "Es gab keinen Platz für sie". Das ist eine Niederlage für alle. Das Leben und das Sterben auf der Straße muss Empörung auslösen ohne Unsicherheit und Rechtfertigung. Man darf nicht auf der Straße sterben, man darf nicht auf der Straße leben, verloren in der Anonymität der Masse wie alles, was nicht geliebt wird. Allerdings ist Achtung geboten, denn ohne Liebe ist nichts wichtig und durch die Distanz der Gleichgültigkeit verlieren wir letztlich den Anschein, der uns scheinbar Achtung, Wertschätzung, Sicherheit und Zukunft garantiert..." Weitere Homilie bei Homepage der Kirche von Bologna (IT)

Fotos aus Budapest von Magyar Kurir