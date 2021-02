news

Ein Anti-Covid-19-Handbuch für Straßenkinder in Beira: Unterricht auf dem Bürgersteig, um das Leben aller zu schützen

In Mosambik steigt die Zahl der mit Covid-19 Infizierten täglich, die Gesundheitseinrichtungen sind überlastet. Umso wichtiger sind die Initiativen, die über die Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung der Ansteckung informieren. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinschaft Sant'Egidio in Mosambik ein wissenschaftliches Handbuch veröffentlicht mit Hinweisen zur Prävention der Ansteckung. Es ist eine Folge der seit vergangenen Jahres durchgeführten Kurse und Fortbildungen.

Diese Veröffentlichung ist nicht auf eine bestimmte Zielgruppe beschränkt, sondern soll allen eine Hilfe anbieten.

Wenn die Gemeinschaft von Beira Essen an die "moradores de rua", Kinder ohne Familie, die auf der Straße leben, auf dem Platz nicht weit vom Haus der Gemeinschaft verteilt, nimmt sie dies auch zum Anlass, um Masken zu verteilen und mit dem Handbuch zu erklären, wie man Ansteckungen vermeiden kann: der Bürgersteig wird in einen Unterrichtsraum unter freiem Himmel verwandelt, um zu lernen, zu lesen und miteinander zu sprechen.

Diese Initiative von Sant'Egidio dient mit anderen dazu, das Wissen über die Pandemie zu vergrößern. Schon sehr viele Jugendliche haben am Online-Unterricht teilgenommen, sodass sie nun selbst ihr Wissen weitergeben und auf verschiedene Weise und an vielen Orten Unterricht erteilen: auf Märkten, in Stadtvierteln oder Familien. Auch auf der Straße, damit das Leben eines jeden geschützt werde.