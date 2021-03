news

Gedenken an Laurent Barthélemy in Abidjan, ein Kind aus der Elfenbeinküste, das vor einem Jahr im Wagenlager eines Flugzeugs in Paris tot aufgefunden wurde

Am 27. Februar fand im Haus der Gemeinschaft in Abidjan eine Gedenkfeier für den Jugendlichen Laurent Barthélemy Guibahi Ani statt, der vor einem Jahr am Flughafen Charles De Gaulle in Paris tot aufgefunden wurde, nachdem er im Radlager eines Air France Flugzeugs von der Elfenbeinküste mitgereist war.

Seine Familie war, eine Vertreter des Staates und einige Schulkollegen waren bei der Feier anwesend, die an eine dramatische Geschichte erinnern wollte, die vor einem Jahr Frankreich udn die Elfenbeinküste aufgerüttelt hat und nicht in Vergessenheit geraten darf. Eine Delegation der Gemeinschaft hat in diesen Tagen auch sein Grab auf dem Friedhof im kleinen Dorf besucht, wo er bestattet wurde und wo eine weitere Feier mit den Bewohnern des Ortes stattfand.

Es gibt viele sehr junge Heranwachsene in Afrika und auch in der Elfenbeinküste, die von einer besseren Zukunft in Europa träumen und dabei auf Reisen der Hoffnung über das Meer und durch Wüsten ihr Leben aufs Spiel setzen. Um vor den Dramen der Migration zu warnen werden - unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften wegen Covid-19 - eine Reihe von Konferenzen in Schulen von Abidjan zum Thema "Dein Leben nicht vergeuden" durchgeführt. Dabei soll über das Drama der Migration und alternative Wege gesprochen werden und auch auf persönliche und gesellschaftliche Möglichkeiten hingewiesen werden, um die Zukunft des eigenen Landes neu zu gestalten.