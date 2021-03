news

Ökumenische Gebetswache zum Gedenken an die Glaubenszeugen unserer Zeit, Mittwoch, 31.3.2021 LIVE-STREAM 19.00 Uhr

In vielen Teilen der Welt haben auch in unseren Tagen Männer und Frauen der verschiedenen Kirchen und Konfessionen ihr Leben für das Evangelium hingegeben, wir wollen an ihr Zeugnis erinnern.

mit

Weihbischof Ulrich Boom

Würzburg

Link zum LIVE-STREAM