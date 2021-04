news

Zum Tag der mosambikanischen Frau und zum World Health Day bekommt das DREAM-Programm eine neue Homepage: www.dream-health.org

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die neue Homepage von DREAM ist online und berichtet über das Gesundheitsprogremm der Gemeinschaft Sant'Egidio in Afrika: www.dream-health.org



Dort wird über die verschiedenen Projekte von DREAM berichtet, das als Präventionsprogramm gegen AIDS entstand und hat sich nun zu einem globalen Gesundheitsprogramm für Afrika entwickelt hat. Hetue ist es in zehn Ländern des Kontinents aktiv mti den Ziel, allen Zugang zu Therapie und Behandlung zu ermöglichen.



Die Projekte »



Es wird regelmäßig über Entwicklungen des Programms berichtet, aber auch über wissenschaftliche Forschungen in einem Bereich, der den Veröffentlichungen in Fachzeitschriften gewidmet ist.



Die News »



Bereich wissenschaftliche Forschung »



Verschiedene Möglichkeiten, um zu spenden und zu unterstützen:

Gemeinschaft Sant'Egidio

LIGA-BANK

IBAN DE71 7509 0300 0003 0299 99

Stichwort "DREAM"

Zuwendungsbescheinigungen können ausgestellt werden, dazu bitte Adresse angeben.



Über DREAM wird auch in den sozialen Netzwerken berichtet: Facebook, Instagram und Twitter.