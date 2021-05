news

Über die Mauer - Migrantenkinder von Guatemala in die Vereinigten Staaten. Video

In den vergangenen Wochen hat die Gemeinschaft Sant'Egidio in Mexiko einen ersten "humanitären Korridor" für eine Gruppe Minderjähriger aus Guatemala eingerichtet, die in Mexiko festsaßen auf dem Weg der Familienzusammenführung mit schon in die USA immigrierten Angehörigen.

Im Video wird in wenigen Minuten die lange und begeisternde Reise mit Sant'Egidio beschrieben, um diese Kinder aus dem Süden Mexikos bis zur Begegnung mit ihren Eltern in den Vereinigten Staaten zu begleiten.