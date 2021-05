news

Papst Franziskus hat Don Guiseppe Mazzafaro zum Bischof von Cerreto Sannita ernannt. Herzliche Glückwünsche von der Gemeinschaft Sant'Egidio für seine neue Aufgabe

Aus dem Bulletin des Presseamtes des Vatikans 7/5/2021



Der Heilige Vater hat zum Bischof von Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti (Italien) ernannt, Hochwürdigsten Giuseppe Mazzafaro, aus dem Klerus der Metropolitan-Erzdiözese Neapel, bisher Pfarradministrator von San Gennaro all'Olmo und Berater des Bischöflichen Rates der Erzdiözese.



Curriculum vitae



S.E. Monsignore Giuseppe Mazzafaro wurde am 11. Februar 1955 in Neapel, in der gleichnamigen Metropolitan-Erzdiözese, geboren. Nach dem Abitur begann er zwanzig Jahre lang als Handelsvertreter zu arbeiten; in der Zwischenzeit reifte seine Berufung in der Gemeinschaft Sant'Egidio und ihren karitativen Initiativen.



Von 1995 bis 2000 bereitete er sich im Erzbischöflichen Seminar von Neapel auf das Priesteramt vor und empfing am 11. Oktober 2000 die Priesterweihe.



Er hatte folgende Aufgaben übernommen: Pfarrvikar der Basilika S. Maria di Pugliano in Neapel (2000-2005); Pfarrer von S. Caterina in Herculaneum (2005-2010); Pfarrer von S. Maria dei Miracoli in Neapel (2010-2014). Seit 2000 ist er Regional- und Jugendleiter der Gemeinschaft Sant'Egidio; seit 2011 persönlicher Sekretär des Erzbischofs von Neapel, Mitarbeiter der Caritas der Erzdiözese, Präsident des Hilfskomitees der religiösen Einrichtungen, Verantwortlicher für den Dienst an den Obdachlosen und seit 2019 Prälat der Kapelle des Schatzes von San Gennaro.



Bisher war er Pfarradministrator von S. Gennaro all'Olmo, in Neapel, Mitglied des Presbyteriums und Berater des bischöflichen Rates der Metropolitan-Erzdiözese Neapel.