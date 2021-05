news

In Indonesien fallen das Fest Aid al-fitr und Christi Himmelfahrt auf einen Tag und werden als Fest des Friedens und Zusammenlebens gefeiert

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Das Zusammentreffen des Festes Christi Himmelfahrt mit dem Fest Aid al-Fitr, am Ende des Ramadans, dem wichtigsten muslimischen Fest, wurde von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Indonesien in besonderer Weise gefeiert.



In der Kantine mit muslimischen Familien, mit Flüchtlingen aus den Ländern am Horn von Afrika, mit den Senioren des Santa-Anna-Heims, wo wir nach monatelanger Schließung wegen der Pandemie heute endlich gemeinsam feiern können und in der Schule des Friedens. Überall erhielten Christen und Muslime Geschenke und Essen von der Gemeinschaft, um diesen Festtag (in Indonesien ist Christi Himmelfahrt auch ein ziviler Feiertag) im Zeichen des Miteinanders und des Friedens zu feiern.