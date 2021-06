news

Nationaler Tag des alten Menschen in Indonesien: Sant'Egidio vereint in einer virtuellen Zusammenkunft 5 Heime verschiedener Städte und Inseln

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Der Zustand der Isolation und des "Eingesperrtseins" älterer Menschen, die in Institutionen oder Altenheimen leben, ist ein globales Phänomen. Selbst in Asien verhinderten die Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckung Monate lang, dass ältere Menschen Besuche empfangen und Verwandte und Freunde treffen konnten.



Wie in anderen Teilen der Welt hat sich Sant'Egidio alle Wege ausgedacht, um darauf zu reagieren: Videoanrufe, wöchentliche Sendungen mit Süßigkeiten, gutem Essen, Karten.



In Indonesien ist der 29. Mai der nationale Tag, der den älteren Menschen gewidmet ist. Es ist ein Vermächtnis des Unabhängigkeitsprozesses des Landes, dass 1945 dieses Datum gewählt wurde, um den Beitrag der älteren Menschen zum Aufbau der Republik zu ehren.



Anlässlich dieses Tages durften Freiwillige von Sant'Egidio in 5 über den gesamten Archipel verstreuten Senioreneinrichtungen kommen, um dort persönlich zu feiern - nach einem Test und unter Einhaltung von Präventions- und Abstandsprotokollen. Die Veranstaltungen wurden auf einer Webplattform verlinkt, sodass in jedem der Heime die Veranstaltungen der anderen verfolgt werden konnten, wodurch eine virtuelle Versammlung entstand, an der etwa 150 Senioren mit ihren Freunden und Freiwilligen teilnahmen.



Das Video der "Youth for Peace", das die Bedeutung der Älteren für sie bekräftigte, der Austausch von Grüßen von den Inseln Java bis Sumatra, von Timor bis Rom, schufen ein Ereignis, das die Isolation durchbrach und den Enthusiasmus und die Hoffnung neu entfachte, dass das Ende der Pandemie nicht mehr weit entfernt ist.