Kindergarten von Sant'Egidio in Beira/Mosambik hat wieder geöffnet

Der Kindergarten von Sant'Egidio in Beira in Mozambico hat nach den langen Monaten der Schließung aufgrund der Covid-19-Pandemie wieder geöffnet. Die Kinder kehren wieder zurück, um zu malen, neue Freunde zu finden und auch die Vorschriften in Bezug auf die Hygiene zu erlernen.