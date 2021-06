news

Bundesverdienstkreuz für Andrea Riccardi, Zeremonie am Mittwoch, 23. Juni um 17.00 Uhr

Am Mittwoch, den 23. Juni, um 17 Uhr, wird der deutsche Botschafter in Italien, Viktor Elbling, in der Residenz Villa Almone dem Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, Prof. Andrea Riccardi, das Bundesverdienstkreuz überreichen. Die Auszeichnung wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Prof. Riccardi als Großes Verdienstkreuz mit dem Datum vom 17. Februar 2020 für seine besonderen Verdienste um Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Die Veranstaltung kann auf der Facebook-Seite von Sant'Egidio, von Andrea Riccardi und der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rom mitverfolgt werden.