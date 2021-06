news

Bericht TV-Touring über die Mensa von Sant'Egidio in Zeiten der Pandemie

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Über die Mensa der Europeans for Peace für die Bedürftigen und Obdachlosen in Zeiten der Pandemie in Würzburg berichtet der Sender TV-Touring.

Hier der Bericht