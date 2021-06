news

Samstag, 26.6.2021 um 18.00 Uhr Gedenken von Sant'Egidio an die Opfer nach dem Angriff am gestrigen Abend, Barbarossaplatz

Zum Gedenken an die Opfer der Messerattacke vom gestrigen Freitag versammelt sich die Gemeinschaft Sant’Egidio am heutigen Samstag um 18.00 Uhr am Tatort (Barbarossaplatz) in Würzburg. Es werden auch Neueuropäer aus verschiedenen Kulturen und Religionen an dem Gedenken teilnehmen und Blumen niederlegen als Zeichen der Ablehnung jeglicher Form von Gewalt und des Einsatzes für eine Kultur des Zusammenlebens.