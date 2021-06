news

Fest in der Bronx zum Abschluss der Schule des Friedens... und zum Beginn des #santegidiosummer

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Dieses Jahr war für alle sehr schwierig, aber es besteht kein Zweifel, dass die Kinder mit am meisten gelitten haben. Die School of Peace in der Bronx war immer ein Anlass zur Freude und zum Stolz. Auch wenn es ein sehr schwieriges Jahr war - wir haben es gemeinsam gemeistert.



Deshalb war die Feier zum Jahresende in der School of Peace in der Bronx von großer Freude geprägt, für die Kinder und Jugendlichen, die in diesem Jahr so viele wichtige Momente mit ihnen geteilt haben. Aber es ist kein Fest des Abschlusses: Ein anderer Sommer wird vorbereitet, und zwar weiter gemeinsam. In New York gibt die Gemeinschaft auch die Möglichkeit, dass jemand Hilfe anbieten kann, wenn er den Kindern helfen will.