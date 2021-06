news

Jugend für den Frieden: Aufruf "Unsere Zukunft nicht ohne die alten Menschen"

Die Jugendlichen der Gemeinschaft Sant'Egidio rufen in ihrem Video dazu auf, die alten Menschen nicht allein zu lassen und sie besser vor Gefahren zu schützen, wie wir es in dieser Zeit der Pandemie erlebt haben. Ein Recht für alle alte Menschen, in der eigenen Umgebung zu leben und nicht in anynome Institutionen abgeschoben zu werden, nachdem so viele Menschen in Heimen in diesen Monaten gestorben sind: "Unsere Zukunft nicht ohne die alten Menschen!"