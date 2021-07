news

Die Gemeinschaft Sant'Egidio denkt in Zuneigung an Papst Franziskus und wünsche ihm baldige Genesung. Heute Abend beim Gebet für die Kranken ein besonderes Gebetsgedenken

Teilen Auf Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Drucken

Die Gemeinschaft Sant'Egidio ist in besonders herzlicher Weise in diesen Stunden seines Krankenhausaufenthaltes in der Gemellikliniok mit Papst Franziskus verbunden und wünscht ihm baldige Genesung.

Im Abendgebet der Gemeinschaft, die heute für die Kranken betet, wird besonders Fürbitte für ihn gehalten mit der Bitte, dass der Heilige Vater behütet werde, so wie er es so oft für uns getan hat, damit er bald wieder bei guter Gesundheit sein Amt als Vater und Hirte ausüben kann.