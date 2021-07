news

Sant'Egidio nimmt Anteil an der Trauer der Kirche im Kongo über den Tod von Kardinal Laurent Mosnengwo Pasinya. Beileidsschreiben von Andrea Riccardi

Die Gemeinschaft Sant'Egidio nimmt Anteil an der Trauer der Kirche der Demokratischen Republik Kongo und des ganzen kongolesischen Volkes über den Tod von Kardinal Laurent Monsengwo Pasinya, emeritierter Erzbischof von Kinshasa, der gestern im Alter von 82 Jahren verstorben ist.



Andrea Riccardi bringt in einem Schreiben an seinen Nachfolger, Kardinal Fridolin Ambongo Besungu,seine tiefe Trauer über den Verlust eines "leidenschaftlichen und fürsorglichen Hirten" zum Ausdruck:

"Ich hatte die Gelegenheit, im Laufe der Jahre in der Gemeinschaft Sant'Egidio sein Engagement für Frieden und Gerechtigkeit kennen und schätzen zu lernen. Seine wahre Freundschaft im Kongo und in Rom hat mich geehrt. Gern erinnere ich mich an seine Besuche und die Begegnungen mit ihm, die immer darauf abzielten, die gemeinsamen Bemühungen um Frieden und Demokratie stärken. Es ist eine lange Freundschaft seit den Jahren des Übergangs ab 1991 bis in die jüngste Zeit.



Sicherlich ist sein Tod ein großer Verlust für die ganze Kirche. Ich bin davon überzeugt, dass Kardinal Monsengwo in seinem bischöflichen Dienst durch seine Taten und Worte viel gesät hat, und ich glaube, dass sein Beispiel weiterhin Früchte trägt und ein neues Engagement für die Zukunft der Kirche im Kongo und in Afrika weckt".



Die Rede von Kardinal Monsengwo Pasinya in München 2011



Die Bilder zeigen einige Treffen von Kardinal Monsengwo mit der Gemeinschaft Sant'Egidio: beim Friedenstreffen in München 2011, bei der Einweihung des DREAM-Zentrums in Kinshasa